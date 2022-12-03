二十大精神宣講會｜沈春耀：一國兩制須與時俱進　謝伏瞻：未來要敢於鬥爭

【有線新聞】政府舉行中共二十大精神宣講會，全國人大常委會法工委主任沈春耀說長期堅持一國兩制就要與時俱進、完善制度；全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻說要有鬥爭精神，沒有鬥爭、香港便沒有今日的局面。

全國人大常委會法工委主任沈春耀帶領的宣講團，應特區政府要求來港宣講中共二十大精神，特首李家超、一眾官員等出席。

沈春耀提到國家過去五年經歷了數場重大挑戰和考驗、香港面對動盪的局勢。沈春耀：「大家都是親身的經歷者、見證者，很多工作的參與者面對香港局勢動盪變化。我們依照憲法和基本法，有效實施對特別行政區的全面管治權，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，這是一大挑戰和考驗。」

他說一國兩制是香港最佳的安排，要長期堅持就要完善制度。沈春耀：「沒有堅持，這個制度的根基和方向好像都有問題；沒有完善，這個制度很容易失去生機和活力。怎樣解決與時俱進的問題，你不能要求我們現在遇到的所有問題都必須在20年前、30年前，我們的前人都在法律中規定清楚，不太現實、不太可能。」

全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻說未來要敢於鬥爭、善於鬥爭。謝伏瞻：「搞中國式現代化，沒有鬥爭精神不行、鬥爭本領不強也不行，這一點我看從香港由亂到治、由治及興一個進程中，體現得格外明顯，如果沒有鬥爭，香港就沒有今日的局面。」他說西方以網絡、抹黑等各種方式想搞垮中國社會主義及共產黨領導，阻止中國民族偉大復興是目前最大風險，人民要團結奮鬥。