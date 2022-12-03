科委會倡二價疫苗作第五針　楊何蓓茵：有足夠二價疫苗提供予市民

【有線新聞】衞生署轄下聯合科學委員會建議容許18歲或以上人士可接種二價疫苗作為第五針，公務員事務局局長楊何蓓茵強調有足夠疫苗提供予市民。

楊何蓓茵：「我們一共購買了190萬劑二價疫苗，還有第二批會付運，並不止現時已到港的70多萬劑。我們醫衞局同事會密切留意用量，我現時估計未來一段日子都會足夠使用，如須再採購我們會及早做這件事。」