人大釋法｜譚惠珠：法庭根據普通法無可詬病　特首提請人大是履行職責

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英案獲批聘用海外律師抗辯，終審法院駁回律政司上訴許可，行政長官李家超隨即提請人大釋法，基本法委員會副主任譚惠珠認為法庭與特首只是各司其職，沒有哪一個針對對方。

譚惠珠：「法庭裁判是根據我們普通法的制度去做，所以我認為無可詬病；行政長官作為維安委員會主席，他的職權要看到國安法有效執行和要推動令國安法有效執行的機制和政策，因此行政長官亦履行職責，根本是各司其職，沒有說那一個針對那一個的問題。」