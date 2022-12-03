香港公開劍擊錦標賽　方凱申、江旻憓分別奪男、女子重劍冠軍

【有線新聞】香港公開劍擊錦標賽，江旻憓在女子重劍成功衛冕。

背向鏡頭的江旻憓，連續兩項本地賽事決賽，與陳渭泠交手，上月挑戰盃，這位港隊「一姐」鬥到決一劍落敗

今次成功復仇，開賽領先4比0。

但這位上屆冠軍之後表現失準，給了機會陳渭泠，第二節尾段連取3分，追至4比5進入第三節。

世界第7的江旻憓，第三節手感返來，一口氣連奪5分拋離，最終以12比6奪標。

香港公開劍擊錦標賽女子重劍冠軍江旻憓︰「 我覺得相對上一個公開賽好一點，但仍有很多進步空間，訓練、技術、戰術，最近練習都有盡量運用出來，下星期有世界盃。我希望爭取前四，因為很長時間沒進世界盃前四，希望可以堅持多一會，不要太快沒有能量。」

男子組決賽，畫面右方的方凱申對吳浩天，戰況相對緊湊，多次打成平手。

要鬥到決一劍，最終方凱申以9比8險勝，繼上月的挑戰盃，連贏兩項本地錦標。

香港公開劍擊錦標賽男子重劍冠軍方凱申︰「整體狀態不太積極，都是在對手進攻時找破綻，我對手吳浩天狀態非常好。去到決一劍，我提醒自己當準備好，就一定要做好去完成，最後把握到時機、刺中。」

完成這項本地賽後，重劍隊將出發溫哥華，出戰8日展開的世界盃加拿大站。