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山頂住宅遭爆竊　戶主失手錶首飾等財物
【有線新聞】山頂有獨立屋懷疑被爆竊。
現場是加列山道15號，警方凌晨2時許接獲女住戶報案，指在屋內出現三名男子，房間有搜掠痕跡。
警方在附近一帶兜截但未有發現，報案人報稱損失約2千萬元財物，包括手錶、金飾等，實際損失有待點算。
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