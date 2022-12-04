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浸大傳理學會遭校方勒令停運 衞炳江指言論自由非絕對自由
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2022年12月04日
港聞
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【有線新聞】浸大傳理學會因為發文談「理大圍城三周年」，遭校方訓誡及要停運，校長衞炳江說言論自由並非絕對自由。
浸會大學校長衞炳江：「學校一定尊重學生看法，但言論自由不是絕對自由，不是我喜歡說甚麼就說。大家應聽過很多次一個人的言論自由，你不可在一個滿座的劇院內大叫有火警，你不能這樣做，任何混淆視聽或渲染事件，不同的性質、我們是反對。」
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