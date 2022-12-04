i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
球王比利回應病危傳聞 稱如常治療 巴西隊世界盃賽事令他充滿力量
i-Cable
2022年12月04日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】巴西球王比利回應病危傳聞，稱自己感覺強大，正如常接受治療。
巴西傳媒報道指，去年9月確診腸癌的比利近日因化療已無療效，住院後已改為接受紓緩治療。比利周六在社交媒體發文，指自己正充滿希望地接受治療，呼籲大家保持冷靜、正面，又指外界的關心加上觀看巴西隊世界盃賽事令他充滿力量。82歲的比利曾帶領巴西三奪世界盃，至今是史上唯一一人。
上一條影片
三隧分流｜政府倡紅隧東隧劃一加價30元 西隧減至60元 林世雄：收窄收費差距助分流
下一條影片
奶奶為慳水一周洗一次衫 人妻FB控訴患皮膚病：全家輪流穿一條內褲丨附家事達人洗衣貼士
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治