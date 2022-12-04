球王比利回應病危傳聞　稱如常治療　巴西隊世界盃賽事令他充滿力量

【有線新聞】巴西球王比利回應病危傳聞，稱自己感覺強大，正如常接受治療。

巴西傳媒報道指，去年9月確診腸癌的比利近日因化療已無療效，住院後已改為接受紓緩治療。比利周六在社交媒體發文，指自己正充滿希望地接受治療，呼籲大家保持冷靜、正面，又指外界的關心加上觀看巴西隊世界盃賽事令他充滿力量。82歲的比利曾帶領巴西三奪世界盃，至今是史上唯一一人。