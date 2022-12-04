世界盃16強｜阿根廷2比1澳洲

【有線新聞】世界盃16強，阿根廷2比1淘汰澳洲，八強對荷蘭。

美斯職業球員生涯第1000場比賽，第100次以隊長身份代表阿根廷上陣，35分鐘找到撕破澳洲防線的方法，這位35歲隊長替阿根廷先開紀錄。

半場一球在手，阿根廷換邊後繼續爭取主動，57分鐘把握對方後防失誤，迫得門將馬菲賴恩出錯，艾華利斯擴大優勢。

奇治葛雲的攻門，球射中安素費南迪斯改變方向入網，澳洲77分鐘將落後波幅收窄。

但阿根廷還是贏2比1，美斯的第1000戰更具意義，這支兩屆盟主亦成功抹走上屆16強出局的傷痛，能否重溫1978及1986年的冠軍夢，還要過三關。