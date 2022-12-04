陳茂波：香港須利用自身獨特優勢　積極為國家經濟高質量發展貢獻

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，香港要利用自身獨特優勢積極為國家經濟高質量發展作貢獻。

陳茂波在網誌說，出席二十大精神宣講會後體會到香港在融入國家發展大局時要有責無旁貸的時代感，結合自身特點與內地一起努力打拼。他說香港應發揮一國兩制的制度優勢、內地市場的規模優勢和大灣區的區域優勢，將金融服務做大、做強，及由創新科技推動各產業的發展，為推動國家經濟高質量發展作貢獻。