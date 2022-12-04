i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
陳茂波：香港須利用自身獨特優勢 積極為國家經濟高質量發展貢獻
i-Cable
2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】財政司司長陳茂波說，香港要利用自身獨特優勢積極為國家經濟高質量發展作貢獻。
陳茂波在網誌說，出席二十大精神宣講會後體會到香港在融入國家發展大局時要有責無旁貸的時代感，結合自身特點與內地一起努力打拼。他說香港應發揮一國兩制的制度優勢、內地市場的規模優勢和大灣區的區域優勢，將金融服務做大、做強，及由創新科技推動各產業的發展，為推動國家經濟高質量發展作貢獻。
上一條影片
世界盃16強 荷蘭3:1美國
下一條影片
有人倡設國安法「指定律師」 譚耀宗稱技術上有困難
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治