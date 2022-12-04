前壘球港隊代表黃煥文比賽期間暈倒　送院後不治

【有線新聞】香港前壘球代表隊成員黃煥文在壘球比賽期間暈倒，送院證實不治。

黃煥文暈倒後，在場其他人為他做心外壓，救護員到場為他急救，將他抬上擔架床，送到廣華醫院搶救，最終不治。

黃煥文同時是壘球總會前副會長，總會證實他在早上在位於天光道的會址內舉行的聯賽賽事期間暈倒，送院後不治，對他的家屬及隊友致以最深切哀悼。