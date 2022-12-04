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國家憲法日｜李家超指憲法是國家根本法 重申須維護憲法、準確落實一國兩制
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2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】行政長官李家超在國家憲法日座談會中說，憲法是國家的根本法，特區政府的成立亦源自國家憲法，重申要維護憲法，準確落實一國兩制、高度自治方針。
行政長官李家超：「今年是香港回歸祖國25周年，追本溯源，香港特區的成立以及落實一國兩制方針的基本法都是來自國家的憲法，香港特區的成立是源自憲法第31條，國家在必要時得設立特別行政區。二十大報告指出必須維護憲法及基本法確定的特區憲政秩序，全面、堅定不移、準確貫徹落實一國兩制、港人治港及高度自治方針，堅持依法治港。」
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