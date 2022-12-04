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香港公開劍擊錦標賽　何思朗衛冕男子佩劍冠軍　冀勝利歡送教練離隊
【有線新聞】香港公開劍擊錦標賽，何思朗衛冕男子佩劍冠軍。
畫面右方的何思朗，小組賽6戰4勝，以18號種子身份晉級。
決賽對任俊霖，早段打出6比2的攻勢，到第二節試過被追剩1分。這位世界排名81的香港代表保持穩定發揮，尾段連贏三劍，贏15比11。激動大叫慶祝，他說要將冠軍送給教練馬基素。
何思朗：「很開心，這個獎對我很重要，我今天很想贏這個冠軍，因為教了我十年的教練，他不再執教香港隊，我很想將這個獎項送給他，馬基素我做到了，勝利送給你。」
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