支聯會涉煽動顛覆國家政權　律政司列三原因要求不設陪審團

【有線新聞】支聯會涉嫌煽動顛覆國家政權案，律政司要求不設陪審團。

正服刑的前支聯會副主席鄒幸彤在社交網站說，接獲律政司司長林定國致函，指案件有涉外因素，為了保障陪審員及其家人的人身安全，以及在有陪審團下審訊，可能會有妨礙司法公義的風險，故要求不設陪審團。

支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控港區國安法，煽動他人顛覆國家政權罪。