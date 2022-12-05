港鐵將軍澳站列車車廂接駁機件故障　列車已移離　服務逐步回復正常

【有線新聞】港鐵將軍澳站有列車懷疑車廂鬆脫，在隧道內煞停，乘客要經路軌疏散，最少兩人不適送院。涉事列車中午約12時30分已移離，港鐵將軍澳綫服務逐步回復正常。

港鐵中午過後安排涉事列車駛回車廠，工程人員隨後落路軌檢查，港鐵及後見記者說，事故發生在第六及第七卡之間，接駁機件發生故障，沒有正面回應是否「甩卡」。 港鐵車務工程總管吳偉鴻表示：「列車即時制停了，亦發出了警報，當時涉事列車沒有偏離路軌，這次事件是由於列車其中兩卡接駁機件發生故障，所以啟動了安全裝置。現在我們的首要任務，是要將列車駛回車廠作詳細檢查，找出問題作適當跟進。」

港鐵表示，今日早上約八時三十分，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車。

港鐵指，車長即時通知車務控制中心，車務控制中心在確保安全下，安排車站職員帶領車上約1500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開。

事發後其中兩卡車廂之間的燈熄滅，車廂接駁的位置無人站立。

故障的列車停在隧道，車上部分乘客向車頭方向走，部分人未有跟隨，仍然坐在車廂內，現場消息說，有乘客感到不適，救護員上列車協助。

一架往北角方向的列車停在隧道內，乘客經緊急出口沿路軌，步行到將軍澳站月台離開，港鐵職員到場指示，消防接報有列車脫軌到場救援，消防員及救護員在旁邊戒備，有乘客說，當時站在兩卡車廂中間，車卡突然鬆開，「我站在（列車）鬆脫的位置上方，（請問它是如何鬆脫？）列車一直行駛，應該剛剛這條隧道轉出來，突然間、我正站在那個位置上方，它無緣無故『轟、轟』，然後那卡列車便鬆脫成這樣，幸運地我站在上方中間位置，幸運地大家也走得及。」