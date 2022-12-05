土力工程處引入兩套自動化系統　檢測工程效率提升六成　報告縮短至48小時內

【有線新聞】土力工程處引入兩套自動化系統，檢測工務工程所用的石屎同鋼筋質素。

檢測工務工程所用的混凝土及鋼筋質素，較傳統用人手操作可提升效率約六成，中九龍幹線及東九龍主幹道工程，都有利用這套系統。

養魚的水缸很常見，養混凝土的又有否看過，這個放到12000塊混凝土磚的水缸，是自動化測試系統的一部分。

混凝土磚在工地製作出來後，就會放在水缸，養足夠時間，機械臂就會拿起混凝土磚，量度體積及秤重，再接受壓力測試，過程較人手搬動來得快，亦可減少失誤。

土力工程處處長張偉文表示：「去做一個抗壓測試，不可以隨便放下去，否則有機會壓力不平均，人手放歪就有機會影響測試，（機械臂）精準度去到0.05毫米。」

每塊混凝土磚大約2.4公斤重，如果每日測試近百次都是一個負擔，自動化系統可以減少人手搬磚次數，就沒那麼容易造成職業勞損。

這套系統成本近970萬，是處方自行開發。

張偉文表示：「對我們來說是挑戰，因為同事有理念，但我們沒一個參考例子，全部配套、過程真的要摸著石頭過路，幸好我們有一班好同事，這幾年不同困難，都用創意去解決。」

除了混凝土磚，處方亦用600萬元購買另一套自動化系統測試鋼筋，由量度長度、秤重到拉力測試，同樣用機械臂傳送。

在兩套系統協助下，檢測報告製作時間，由過去以星期計算，縮短至48小時以內。

目前大部分測試仍然人手操作，處方打算擴充兩套系統的規模，未來至少一半測試，都由自動化系統處理。