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俄羅斯南部發現約2500具海豹屍體　死因不明
【有線新聞】俄羅斯南部裏海沿岸發現約2500具死因不明的海豹屍體。
當地官員指，這些海豹估計早於幾星期前死亡，牠們身上無傷痕，無跡象顯示是偷獵者或是漁網撈捕造成。
現場亦無發現污染物，懷疑是集體感染病原體致死，要進一步調查。
鄰國哈薩克今年亦在裏海沿岸三度發現有海豹集體死亡，相信不涉及人為因素。
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