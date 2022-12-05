港人泰國置業疑陷「爛尾樓」　購樓花至今未動工　拖欠租金回報

【有線新聞】近年多了香港人在海外置業，有人購買泰國樓花，原訂今年入伙，但大廈至今仍未動工；亦有人購買現樓，發展商聲稱有五年租金回報，卻拖欠近兩年的租金。

泰國樓花買家Angela：「我們打算去旅行有地方住。我們會自責，早知當初就不要一時衝動去購入這個單位。」Angela三年前支付50多萬港元首期，購入曼谷市中心一個一手樓一房單位，原訂今年年尾入伙，地皮至今只有一個展銷廳，沒有開門。

原有幾層高的樓宇仍未清拆，我們問過發展商，他說因為疫情，最遲2026年先起好。Angela：「我當然覺得不合理。我可以選擇繼續等待落成，或者不等，可以退款，還是你有任何賠償方案？沒有，甚麼都沒有。我也不知道發展商有沒有錢去興建，最壞的打算是失去按金。

不買樓花，買現樓都要小心「中伏」。這個曼谷近郊的樓盤幾年前在香港推售，發展商保證首五年租得出，每年租金計及6%回報約港幣3萬元。

泰國住宅買家文文（化名）：「發展商現在欠我兩年租金，其實只有第一年自動付款給我，到第二、三年都是要追租。Email沒有人回覆，Whatsapp也是沒有人回覆。我覺得發展商是想侵吞款項，明明合約列明，我不明白為甚麼可以不支付。」

有香港業主說發展商一邊拖欠租金，一邊要求他們繳交管理費，大約每年港幣3000元。泰國住宅買家王太（化名）：「我說我們已經沒有收到租金，（發展商）不會理你，他不會回答你任何東西。你不支付，他就繼續追款，然後出警告信和罰款。以我所知我的單位已成功出租，只是他收了租金沒有轉交給我，簡直是無賴，最主要的借口就是疫情、公司財困。」

我們透過電郵及電話向發展商查詢為甚麼有香港業主收不到租金，一直得不到回覆。我們再到發展商在曼谷的辦公室，職員起初說負責人不在，後來又說公司轉換了班子，有些業主的資料可能是舊的，或者沒有齊全，所以變成他們聯繫屋主的時候，聯繫不到屋主。

協助我們翻譯的物業管理公司說收到十多個香港業主求助。泰國物業管理公司負責人JOE：「發展商一般用拖字訣，他不會向你支付租金，能夠取回鎖匙及單位已經非常好。」他說試過為業主收回單位，但單位已經多處破爛，要多花一筆錢維修。