世界盃16強｜英格蘭3比0塞內加爾　哈利簡尼終開齋、霍頓貢獻兩助攻

【有線新聞】世界盃16強，英格蘭3比0淘汰塞內加爾，八強鬥法國。

兩隊歷來第一次在國際賽相遇，分組賽未嘗一敗的英格蘭，38分鐘找到塞內加爾防線的破綻。比寧咸造就佐敦軒達臣撞射，打開缺口。

「三獅軍團」面對這支非洲冠軍，更關鍵的時刻，出現在完半場前補時階段，一次快速反擊，哈利簡尼拉開優勢，亦是這位隊長今屆決賽周的第一球。

令英格蘭更安心的一球，換邊後直至57分鐘找到了，沙卡禁區做功臣，個人亦累積第三個世界盃入球。霍頓貢獻兩次助攻。英格蘭贏3比0晉級，能否連續兩屆躋身四強，半準決賽是另一個考驗。