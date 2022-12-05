英甲　韋甘比2:0樸茨茅夫

【有線新聞】英格蘭甲組足球聯賽，韋甘比主場2比0擊敗樸茨茅夫。

藍衫的韋甘比，阿爾巴尼亞中場美密迪，開賽14分鐘禁區內起腳得手，先開紀錄。

換邊後直至最後兩分鐘，牙買加翼鋒麥奇亞利錦上添花，協助韋甘比淨勝兩球，近三戰兩勝，目前20戰得28分，升上第10。少踢兩場多1分的樸茨茅夫，在24隊之中排第8。