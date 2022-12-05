港鐵車廂疑鬆脫｜兩人不適送院　疏散約1,500乘客

【有線新聞】港鐵將軍澳站早上繁忙時間有列車懷疑車廂鬆脫移位，在隧道內煞停。乘客要經路軌疏散，兩人不適送院。將軍澳綫因事故受阻四小時，港鐵說疏散了約1,500名乘客。

「小心，這個東西鬆脫了，不要這麼多人行，不要這麼多人行過去，對，逐個逐個來。」事發後乘客步向車頭疏散，經過這個車廂接駁位會凹落去，部分人小心翼翼跨過，其中一卡車廂黑漆漆、燈光熄滅。

「今日的列車服務已經中止。」從將軍澳站月台望入隧道，見到列車停在埋站前約50米外。乘客經列車緊急出口，沿路軌步行到將軍澳站月台。隧道不夠光，有人開著手機燈照明，港鐵職員幫忙將嬰兒車抬上月台。港鐵說合共疏散1,500名乘客，兩名乘客不適，救護員用輪椅將她們送回月台，再送去醫院治理。

有乘客說事發時正站在兩卡車廂之間，「列車一直行駛，應該剛剛這條隧道轉出來。突然間、我正站在那個位置上方，它無緣無故『轟、轟』，然後那卡列車便鬆脫成這樣，幸運地我站在上方中間位置，幸運地大家及時走開。」

早上約8時半左右，一架往北角方向的列車駛入將軍澳站時，懷疑車廂之間駁位鬆脫煞停，而消防接報有列車脫軌趕往救援。

事故後將軍澳綫調景嶺往來康城及寶琳站暫停服務，康城站大批乘客滯留站內龍。港鐵其後安排免費接駁巴士，接載乘客離開康城，排隊的人多到見不到龍尾。由於港鐵接駁巴士的人龍打蛇餅，部分乘客無法等待，見到有其他巴士公司的車都先上，出到市區再轉車。