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江澤民逝世｜騰訊：周二追悼會當日　旗下多款遊戲將暫停一日
江澤民逝世｜騰訊：周二追悼會當日　旗下多款遊戲將暫停一日
【有線新聞】因應前國家主席江澤民周二舉行追悼會，騰訊宣布旗下多款遊戲當日亦會暫停服務一日，涉及《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《地下城與勇士》等多款遊戲。
運營團隊公告指，自周二凌晨12時起，1《王者榮耀》將停止服務一天，預計周三凌晨12時後恢復。
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