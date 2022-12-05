i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
江澤民逝世｜騰訊：周二追悼會當日 旗下多款遊戲將暫停一日
i-Cable
2022年12月05日
財金焦點
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】因應前國家主席江澤民周二舉行追悼會，騰訊宣布旗下多款遊戲當日亦會暫停服務一日，涉及《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《地下城與勇士》等多款遊戲。
運營團隊公告指，自周二凌晨12時起，1《王者榮耀》將停止服務一天，預計周三凌晨12時後恢復。
上一條影片
江澤民逝世｜醫管局大樓及醫院將直播追悼大會 員工可肅立默哀
下一條影片
習近平等黨和國家領導人護送江澤民遺體到八寶山火化
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意
Visit Japan Web最新版使用教學＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法