i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
荃灣男子被劫5萬元模型公仔 警列行劫案處理
i-Cable
2022年12月06日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】一名男子在荃灣進行模型公仔交易，被人搶走其中一隻逃去，損失約5萬元。
現場遺下三隻、近30厘米高的模型公仔，由木盒盛載。昨晚10時許，31歲男事主帶同4隻公仔相約4名男子在海盛路近海角街進行交易時，其中一人取出鎚子指嚇，搶去4隻公仔，企圖乘坐的士離開被事主阻止，賊人逃走時，將其中三隻公仔遺留在海德街路邊，但失去一隻約值5萬元的公仔，警方接報到場，封鎖一段行人路調查，案件列作行劫案處理。
上一條影片
日日有頭條：95年鄭裕彤相信樓價會由低位回升
下一條影片
本港金市停市三分鐘 以悼念江澤民
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
一線搜查｜天文台料星期五降至13度 消委會14款高分保暖內衣 $99買到高性價比款式