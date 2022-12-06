荃灣男子被劫5萬元模型公仔　警列行劫案處理

【有線新聞】一名男子在荃灣進行模型公仔交易，被人搶走其中一隻逃去，損失約5萬元。

現場遺下三隻、近30厘米高的模型公仔，由木盒盛載。昨晚10時許，31歲男事主帶同4隻公仔相約4名男子在海盛路近海角街進行交易時，其中一人取出鎚子指嚇，搶去4隻公仔，企圖乘坐的士離開被事主阻止，賊人逃走時，將其中三隻公仔遺留在海德街路邊，但失去一隻約值5萬元的公仔，警方接報到場，封鎖一段行人路調查，案件列作行劫案處理。