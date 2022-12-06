美國特勤局指中國黑客竊疫情紓困金　涉款至少2,000萬美元

【有線新聞】美國特勤局指控中國黑客偷取美國疫情紓困金。

美國全國廣播公司引述特勤局發言人指，涉案黑客過去兩年間，偷取美國十多個州分的失業保險金及小企業貸款，涉款至少2,000萬美元。特勤局無披露詳細案情，但確認涉案的是被指與中國政府有聯繫的知名黑客組織APT41，美國司法部此前曾指控這個組織對過百間企業，及香港民主派人士發動網攻。