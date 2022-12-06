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江澤民逝世｜澳門多個政府部門默哀 大三巴遊客停步悼念
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2022年12月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】澳門都有悼念江澤民儀式。
澳門的政府車輛響銨3分鐘，多個政府部門都有默哀，包括消防員、救護員及交通警，行政公職局行政公職局的職員亦站立默哀。在景點大三巴，遊客停步悼念。
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