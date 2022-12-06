關愛隊｜明年兩區試行　每隊兩年最多資助120萬　民主派冀不被排斥

【有線新聞】政府公布地區關愛隊詳情，每小隊兩年協議服務期內，可獲政府80至120萬元資助，會甄選愛國愛港及有地區網絡的團體。有民主派希望不會被排斥，有地區組織就擔心資助未必足夠。

《施政報告》提出在全港十八區設關愛隊，根據政府提交立法會的文件，會參考區議會選區劃界，在每小區設8至12人的小隊，每隊有隊長和副隊長，政府在兩年的服務協議期會提供80至120萬元的資助。

首階段先甄選團體，條件列明團體要愛國愛港、有地區網絡和服務經驗、有動員和尋求社會資源等能力。入選的團體之後要交服務建議書，地區民政處會訂定服務要求和人數等。如果團體提供額外服務，例如政策宣傳、地區節慶活動會獲優先考慮。

關愛隊明年第一季先在南區和荃灣試行，有南區團體說會報名，但擔心基層長者多的地區資助未必足夠。香港南區各界聯會常務副理事長朱立威：「甚麼團體合資格，可能他（政府）說清楚。第二是籌款要求，要求是要現金還是物資也可以？金額有否要求資源80至120萬元可以用在甚麼地方？影響我們如何寫標書。」

有民主派說會考慮報名，希望不會被排斥。社區動力委員會主席陳琬琛：「哪一類人士都是很熱心幫助最需要的人，關愛隊都不應該排斥民主派人士。看其他條件我們也可以勝任，包括動員能力。」

政府說關愛隊的職責除探訪有需要人士、協助處理突發和緊急事故，還要幫政府傳遞信息，反映市民意見。