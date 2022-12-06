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增9,952宗確診 多16名患者離世
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2022年12月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增9,952宗新型肺炎確診，多16名患者死亡。
本地個案佔9,227宗，其餘由外地輸入，超過一半在機場檢測時發現。
香港佛教醫院一個內科及骨科男病房，繼上周六一名78歲病人確診後，再發現多五名病人確診，年齡66至89歲，全部隔離治療、情況穩定。
923間學校呈報有陽性個案，44個班級要停課七日。
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