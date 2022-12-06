三隧分流｜議員促收按時段收費　質疑紅隧加價不公道　政府：待車流穩定再檢視

【有線新聞】立法會交通事務委員會討論三隧分流方案，多個建制政黨批評全日劃一收費無助分流；政府說要車流量穩定，再考慮實施不同時段不同收費。

政府出年8月收回西隧後，私家車行紅隧、東隧計劃加價至30元，西隧減價至60元。立法會交通事務委員會多名議員批評三隧分流方案。九龍中楊永杰：「紅磡、土瓜灣、黃大仙都不會選擇西隧，減至50元都不會選擇，因為要塞在加士居道，還要塞在漆咸道北，我塞到西隧時已過了紅隧。你變相要九龍中駕駛者承受加10元，公道嗎？」

九龍東（民建聯）顏汶羽：「我剛才駕車去車房洗車，貼了一張宣傳品，深宵100元，我剛才洗車140元。車房大叔都懂用非繁忙時間，疏導繁忙時間的擠塞。」

運輸及物流局局長林世雄：「現在車流未穩定，我們都要找時間去檢視。復常之後、車流穩定後，我們就能夠實施。」

議員亦批評方案建議容許政府毋須經立法會審議更改隧道收費。新界北（民建聯）劉國勳：「是否任你們隨時加價也可以？」運輸署署長羅淑佩：「不會一次過加很多錢。會否一次過加5元、10元？其實我都未必會這樣建議，可能每次微調是2、3元，小幅度調節。如果小小車流堵塞路口影響非過海交通，我們可以調節。」

政府強調隧道費調整機制一定會有制衡，被問到三隧分流有沒有後備方案，政府沒正面回應。