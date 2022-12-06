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鄧炳強：如持BNO在海外被捕 或需「找自己國家」幫忙
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2022年12月06日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】香港居民在外地患病、遇上交通意外、重大突發事故等可以找入境處協助，保安局局長鄧炳強說都會協助非中國籍的香港居民，但如果BNO護照持有人在外地被捕，要「找自己國家」幫忙。
保安局局長鄧炳強：「對於BNO的看法，我們並不承認這是一個旅遊證件，亦不承認這是一個身份證明文件。我們在外國的駐領館，最主要提供協助給香港的中國公民，但我們明白香港居民有永久居民及非永久居民，舉例如一些外傭有香港身份證、是香港居民，我們都盡量提供協助。如果是持有BNO而牽涉使領館的事件，例如被拘捕，可能就要找自己國家。」
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