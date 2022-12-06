四年前傷人劫千萬　五男分別判囚80個月至8年

【有線新聞】5名男子四年前在尖沙咀行劫傷人，搶走找換店客人1,000萬元，判囚6年8個月至8年。

案情指2018年8月8日，5人在中間道遠東大廈外，用玻璃樽施襲，搶走兩名找換店客人的1,000萬元。高等法院法官金貝理判刑說，被告準確執行計劃，分別負責施襲、接贓、把風及洗黑錢，準確執行計劃，其中一人更是案底纍纍，決定要加刑半年至一年，扣減認罪因素，各人判囚6年8個月至8年。