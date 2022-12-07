澳門逐步放寬防疫措施　強調絕不允許出現大規模感染

【有線新聞】澳門政府說會逐步放寬防疫措施，估計社區個案會增多，但絕不允許出現大規模感染。

澳門社會文化司司長歐陽瑜：「內地我們看到逐步放寬，澳門一樣。大家也看到這段時間，我們對於紅碼區的管控，或次密切接觸者的管控，我們也一步一步放寬。不可以永遠將自己關在澳門，我們要一步一步放開，但我們的策略，一定不會允許澳門無限制地大爆發。」

她說新冠病毒逐漸進入社區，政府將安排足夠門診、藥物、線上問診服務等，會有圖文包，解說Omicron特點、感染後的症狀等。