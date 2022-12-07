i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
澳門逐步放寬防疫措施 強調絕不允許出現大規模感染
i-Cable
2022年12月07日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】澳門政府說會逐步放寬防疫措施，估計社區個案會增多，但絕不允許出現大規模感染。
澳門社會文化司司長歐陽瑜：「內地我們看到逐步放寬，澳門一樣。大家也看到這段時間，我們對於紅碼區的管控，或次密切接觸者的管控，我們也一步一步放寬。不可以永遠將自己關在澳門，我們要一步一步放開，但我們的策略，一定不會允許澳門無限制地大爆發。」
她說新冠病毒逐漸進入社區，政府將安排足夠門診、藥物、線上問診服務等，會有圖文包，解說Omicron特點、感染後的症狀等。
上一條影片
一線搜查｜新冠遙距診症6大服務 醫管局、浸大、博愛中醫 免費睇症＋送藥上門
下一條影片
亂拋垃圾定額罰款擬增一倍至3,000元 店舖阻街罰款增至6,000元
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？