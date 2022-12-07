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亂拋垃圾定額罰款擬增一倍至3,000元 店舖阻街罰款增至6,000元
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2022年12月07日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】當局計劃將亂拋垃圾定額罰款增至3,000元，店舖阻街罰款增至6,000元。
現時亂拋垃圾定額罰款1,500元，當局計劃增加一倍至3,000元。店舖阻街定額罰款亦會加碼，由現時1,500元增至6,000元，目標明年中實施。
當局下星期二會就提高定額罰款向立法會、食物安全及環境衞生事務委員會交代。
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