海洋公園錄逾4.3億盈餘　上年度園內逾560動物死亡

【有線新聞】海洋公園公布年度業績，上個財政年度截至六月底虧損超過18億元，計及政府資助後，錄得約4億3,600萬元盈餘。

海洋公園及水上樂園上年度分別暫停開放105日及128日，入場人次140萬，維持再上一年度水平，整體收入按年增加三成八。而近18億2千萬元虧損來自物業、機器及設備和使用權資產減值，折舊及撇銷減值只於賬面值，反映不影響現金流。

截至今年六月，公司銀行結餘和現金超過13億元，反映財政儲備充裕。報告亦提到上年度，園內超過560隻動物死亡，動物總數減至6,453隻。