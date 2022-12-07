議員建議開發1.6萬公頃綠化地　發展局指有困難

【有線新聞】立法會討論重置受發展影響的棕地作業，有議員建議開發約16,000公頃綠化地，發展局表明有困難。

新界北(民建聯)劉國勳：「現時所有棕地都是1600多公頃，只要能釋放一成綠化地，已能全面安置所有棕地作業。」

發展局局長甯漢豪：「我認為有一定困難，如果綠化地在交通方便、在道路附近，相信過去數輪綠化地檢討，已拿相關土地出來，作較急切的房屋發展。如果不是相對近道路，開發成本高，是否合適為棕地作業者做替代用地呢？」

甯漢豪說，正與環境及生態局檢視4000多公頃農地，找出優質農業區後，研究將其餘的平坦土地，發展成多層產業大廈，安置棕地作業者。