修例風波｜三男女被控屯門參與暴動罪成　法官：明顯有備而來參與

【有線新聞】3名男女被控2019年在屯門參與暴動，法官說他們佩戴裝備，蓄意留守，裁定罪成。

2019年10月7日晚上，十多人破壞西鐵兆康站設施。法官李慶年指，三名被告雷呈昊、黃健進和陳朗婷在暴動核心範圍附近出現，他們有示威裝備，佩戴口罩面巾，跟隨黑衣人逃跑，不可能是無辜途人及路經此地，認為他們明顯知道有人到場破壞，蓄意留守、明顯有備而來參與暴動，裁定暴動罪成。同案另外兩名被告早前已認罪。