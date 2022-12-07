版權修訂條例草案三讀通過　議員憂掀自我審查　丘應樺：較現時多豁免

【有線新聞】立法會三讀通過版權修訂條例草案，有議員認為修例已拖延太久，有議員就擔心影響言論和創作自由。政府重申已平均各方利益，亦已增加更多法定豁免。

版權修訂條例草案經歷超過十年，終於在立法會通過。修例兩次提交立法會都觸礁，這次修例以2014年草案為基礎，再進行公眾諮詢，任何人未獲授權向公眾傳播版權作品有刑事責任。

內容亦包括引入科技中立專有傳播權利，讓版權擁有人能透過任何電子傳送模式，包括串流，向公眾傳播其作品；新增「公平處理豁免」，豁免涵蓋以戲仿、諷刺營造滑稽和模仿評論時事或引用為目的等常見互聯網活動。

多名議員支持修例。體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛：「體演文出業界代表表示感嘆，真是等了很久很久，剛才很多同事都提到2011年和2014年條例草案，當時因為拉布而未獲通過，導致香港版權法和知產權保護足足落後鄰近地區近10年時間。」選委會界別（新論壇）議員馬逢國：「被一些極端份子給合議會內外的反對勢力，扣上『網絡23條』的污名。香港的創意工業深受網上盜版影響，特別是串流侵權行為，令業界失去保障。」

有議員就擔心影響創作自由。 社會福利界（新思維）議員狄志遠：「政府無辦法釋除在網上改圖、改歌有關二次創作行為是否已列為侵犯版權，亦未能提出具體例子，創作者會因害怕觸犯法例而自我審查。」

局方強調，立法建議經過多輪諮詢，已經平衡各方利益。商務及經濟發展局局長丘應樺：「不單不會收窄言論表達及創作自由，反而比現時版權條例就版權作品使用增加更多法定豁免。」他又說今次草案的審議工作展現修改選舉制度後，立法機關的高效。