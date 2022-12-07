美軍黑鷹後繼機種揭曉　貝爾新旋翼機載重高四成　可武裝取代阿帕奇

【有線新聞】黑鷹直升機的後繼機種已經正式揭曉，美國貝爾公司宣布旗下新一代旋翼機V-280贏得美國陸軍合約，將會取代黑鷹直升機，甚至是阿帕奇攻擊直升機。

和直升機一樣不用跑道，可以垂直升降，起飛後將螺旋槳向前轉可以變成定翼機的飛行模式，巡航時速可以超過500公里，是一般直升機的兩倍。既有直升機的靈活，又有定翼機的速度，它是美國貝爾公司的V-280。和V-22魚鷹運輸機一樣，螺旋槳方向可以改變，用料和引擎設計也有改良，機身重量比魚鷹機輕三成，提升速度及續航力之餘亦更節省成本。

美國陸軍於2019年招標，希望選出黑鷹直升機的後繼機。貝爾公司以V-280競標，近日宣布成功中標。V-280不只速度及續航力比黑鷹高，載重量亦比黑鷹高四成，可搭載14名全副武裝的士兵，完全可以取代黑鷹的運輸角色。而且V-280也可以搭載武器，成為武裝直升機，所以預計大約2030年V-280不只會取代2,000架黑鷹，亦會取代1,200架阿帕奇直升機，但未必是一架換一架。