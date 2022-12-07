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澤連斯基獲選《時代》年度風雲人物
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2022年12月07日
兩岸國際
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【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基獲美國《時代》雜誌挑選為年度風雲人物。
除了澤連斯基本人，「烏克蘭精神」亦同時獲選。《時代》稱，「烏克蘭精神」是指在前線及後方，為烏克蘭爭取世界支持的一般人所展現的勇氣及韌性。
澤連斯基同日又以視像出席美國國際事務民主協會的奧爾布賴特民主獎頒獎禮，引述已故國務卿奧爾布賴特指，普京向烏克蘭開戰是犯下重大錯誤，更是他一生人及近代俄羅斯人的最大錯誤；對方一定會落敗，並要承擔責任。
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