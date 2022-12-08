流感高峰期｜部分小學恢復全日面授課　有醫生籲家長盡快帶子女打流感針

【有線新聞】冬季流感高峰期臨近，部分小學恢復全日面授，有醫生建議家長盡快帶子女接種流感疫苗，減低出現心肌炎、敗血病等嚴重併發症，甚至死亡的風險。

不用那麼怕，幾秒就接種完畢。又到冬季流感高峰期，疫情未過去，醫生說患上流感會出現發高燒、持續咳嗽、全身乏力、頭痛等症狀。免疫力低的人士，例如小朋友或長者，有機會引發支氣管炎或肺炎等嚴重併發症、甚至死亡，呼籲家長不能掉以輕心。

近期陸續有小學因接種兩針的新冠疫苗比率達七成或以上恢復全日面授，學生在學校除下口罩吃午餐，增加流感傳播風險。

聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生潘綺靈表示：「大家會很開心地聊天、甚至玩耍，這些時候就最容易有口沫、飛沫，這些飛沫正正最容易令小朋友會感染到病毒的狀況，幾年沒有受到刺激的時候，當有一個新的流感病毒出現，對身體的衝擊未必一如大家預計自己身體那麼的強壯。」

醫生說新冠疫苗和流感疫苖可以同時接種，如果家長有憂慮，她建議可以相隔兩星期。

潘綺靈表示：「接種完疫苗有機會針口位會不舒服，第二、有機會有低燒、流鼻水、咳嗽和疲倦，當兩劑疫苗一同接種的時候便很難分辨，我想很多家長都有一個疑慮在這裏。」

她又說流感疫苖在接種後大約兩星期才產生足夠抗體，建議家長盡早帶小朋友打針。

護士提醒家長帶小朋友打針前可以跟他們玩耍、說故事，讓他們心情放鬆些，或者準備一些他們喜歡的東西，接種疫苖時不那麼緊張。