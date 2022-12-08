綠置居攪珠結果出爐　申請較去年少一萬份　房委會不認同看淡樓市

【有線新聞】新一期綠置居攪珠，三個屋苑約四千七百個單位以市價四一折出售。房委會收到的申請比去年少約一萬份，資助房屋小組主席黃碧如認為涉及很多不同因素，相信綠置居仍然受歡迎。

第一個號碼是48，緊接攪出的9個號碼按次序是21、96、75、74、10、83、72、18及32。今次是房委會在疫情後首次現場公開攪珠，取代過去兩年網上直播。

今期綠置居有三個屋苑，分別是油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，約4,700個單位以市價四一折出售。房委會收到62,000份申請，超額認購約13倍，新申請就佔約27%，有約17,000份。首五個號碼可以揀樓機會較大，房委會分別預留1,400及500個名額給「家有長者」及一人申請者。

今年的申請比去年少約10,000份，房委會資助房屋小組主席黃碧如不認同是看淡樓市，「例如外圍經濟因素，租金或許相對便宜了，或樓價也便宜了，亦有些申請者可能想再觀望，預期（樓價）會再下跌。有很多因素，很難概括是那個因素導致。總體而言，我們認為這期綠置居因為售價真的相對便宜，應該會受歡迎。」

今期綠置居仍然有小於200呎的單位，被問到會否擔心滯銷，黃碧如說一人申請都有過萬份，相信小單位仍有需求。

今期綠置居預計明年首季揀樓，三個項目之中最快的清濤苑預計2024年年底才落成。