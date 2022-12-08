增14,373宗確診創新高　政府放寬檢疫期減至五日　口罩令維持

【有線新聞】本港新增14373宗確診，輸入佔798宗、是疫情以來新高，多27名患者死亡。政府再放寬防疫措施，明天起確診者及密切接觸者，不論有否接種疫苗，檢疫日數均縮短至五天，入境人士的每日快測，亦只須做到第五天。

周五凌晨起，確診人士不論有否接種疫苗，隔離檢疫都縮短至5天，毋須像現時般打齊針須隔離7天，未打針須14天。他們只須第4及5天，連續快測呈陰性便可重返社區，安排適用於本周一起要隔離人士。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「第4、5天快測陰性的人士未必很多，如果我們看現時到第7天，大概55%左右確診個案，可以在第6、7天成功拿到陰性快測，有些人可能要長一些的時間，才能清除病毒去到一個很低的水平，沒有傳染性。只不過我們希望有一個措施，如果有一些人能夠很快康復，或很快清除病毒，我們容許他提早完成隔離。」

密切接觸者也一樣，不論有否打針隔離都一律縮短至5天。政府說在35萬名密切接觸者中，只有10萬人最終確診，陽性比例約是3成，認為做法相對安全。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「由於Omicron病毒潛伏期很短，一般是3天左右。我們看一些數據，其實現時超過90%至93%的密切接觸者，如不幸感染，其實在頭5天已經可以找出來。」

內地的「新十條」放寬防疫措施，市民進入場所毋須再掃健康碼，香港可否參考？

醫務衞生局副局長李夏茵：「不要比較個別地方的防疫政策，因為每個地方都有自己的醫療系統，承受壓力點可以到哪裏，我們應該根據自己現時香港疫情情況發展和變化，去調整和優化現有措施。希望可以一切有秩序，逐漸邁向正常推進。」

入境檢測仍然維持2次核酸，快測就只須做到第5天，社交距離及口罩令就維持不變。