女子涉網上「起底」披露丈夫婚外情對象資料被捕

【有線新聞】私隱專員公署拘捕一名女子，涉嫌因感情糾紛「起底」，在網上披露另一女子個人資料。

被捕女子35歲，她丈夫2019至2021年間與另一名女子有感情關係，其後兩人分手，第三者把關係告知被捕女子，該女子於去年11月至今年5月涉嫌在社交平台群組發布三則訊息，披露該第三者的個人資料，包括姓名、出生年分、職業、照片、居住及工作地區。