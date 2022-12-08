發展局倡修例精簡發展程序　料「生地」變「熟地」六年減至四年

【有線新聞】發展局提出修例精簡發展程序，涉及六條法例，包括同步處理收地及安置補償，毋須等待立法會批出工程撥款，預計「生地」變「熟地」，將由最少6年縮至4年。

現時一般發展項目要將一幅地由「生地」變「熟地」可以起樓至少需時6年，政府計劃修例將時間縮短至4年，新發展區等大規模項目則由13年減至7年。

相關的條例草案涵蓋城市規劃、收地、填海等六條法例，最有效壓縮發展時間表的一招是授權政府可在法定規劃程序期間，同步處理收地的反對意見，批准收地後隨即發放安置補償，毋須等待立法會批出工程撥款，預計收地和清地程序可提早約18個月完成。收地補償由基本工程儲備基金整體撥款支付，按年由立法會批准，發展局發言人說立法會仍有審批權。至於會否出現完成收地後立法會拒絕批出工程撥款，發言人承認不排除這個情況，但相信機會微。

填海方面，修例亦訂明毋須完成分區計劃大綱圖就可刊憲、處理反對意見，預計可提前9個月開展工程；填海、道路、鐵路工程會引入小規模工程機制、毋須諮詢，發言人說只會適用於不多於0.5公頃的工程；其他法定程序亦會精簡，城規制度下，2個月收集公眾意見的時限不變；批核圖則就由9個月縮減至5個月，只有土地擁有人才可以申請修訂圖則，如果圖則有部分受司法覆核，其他沒有爭議的可局部批准。

條例草案亦引入一項新權力，發展局局長可將高生態價值地區指定為受規管地區，有權就違例發展提出檢控。

條例草案星期五刊憲，下星期三提交立法會首讀，發展局發言人說，目標是明年上半年通過。