立法會選委界補選本月18日舉行　當局呼籲選委按建議時段投票

【有線新聞】立法會選委會界別補選本月18日舉行，選舉事務處向選委派遞投票通知卡，呼籲他們當日按建議時段投票。

補選在18日上午9時至11時30分於會展舉行，選委投票要帶同身份證正本或其他法定替代文件，以及選委名牌。選管會主席陸啟康視察投票站工作人員的實習訓練，說訓練協助約370名工作人員，熟悉使用電子選民登記冊發出選票、投票程序及應付突發情況。