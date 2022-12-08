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立法會選委界補選本月18日舉行 當局呼籲選委按建議時段投票
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2022年12月08日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會選委會界別補選本月18日舉行，選舉事務處向選委派遞投票通知卡，呼籲他們當日按建議時段投票。
補選在18日上午9時至11時30分於會展舉行，選委投票要帶同身份證正本或其他法定替代文件，以及選委名牌。選管會主席陸啟康視察投票站工作人員的實習訓練，說訓練協助約370名工作人員，熟悉使用電子選民登記冊發出選票、投票程序及應付突發情況。
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