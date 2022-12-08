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全國政協副主席梁振英確診 曾到新加坡及柬埔寨公幹
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2022年12月08日
港聞
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【有線新聞】全國政協副主席梁振英確診。
梁振英在廣東青年總會會董會就職典禮以視像致辭：「今天我本來準備到現場跟大家見面，現在我在家中的書房，因為要居家隔離。我過去六天到了新加坡及柬埔寨公幹，應說是收獲甚豐，怎料（周三）下飛機後，在香港機場檢測檢出陽性結果，因此就要服從隔離令，在家中家居隔離。」
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