全國政協副主席梁振英確診　曾到新加坡及柬埔寨公幹

【有線新聞】全國政協副主席梁振英確診。

梁振英在廣東青年總會會董會就職典禮以視像致辭：「今天我本來準備到現場跟大家見面，現在我在家中的書房，因為要居家隔離。我過去六天到了新加坡及柬埔寨公幹，應說是收獲甚豐，怎料（周三）下飛機後，在香港機場檢測檢出陽性結果，因此就要服從隔離令，在家中家居隔離。」