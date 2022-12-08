叱吒五十載改變全球旅遊業　最後一架波音747出廠後正式停產

【有線新聞】波音公司最後一架747飛機於美國華盛頓州出廠，意味波音747正式停產。

當地時間星期二晚，華盛頓州西雅圖以北一架全新的飛機離開工廠，它是波音第1,574架747，亦是最後一架出廠的747。

波音747於1967年投產，是世上第一架雙通道客機，當時乘飛機旅行開始流行，但機場不時大排長龍，航空業界需要載客量更大的飛機。波音747回應了時代的訴求，載客量最高達524人，是波音上一代客機的兩倍以上，令民航載客量突破瓶頸，機票成本得以下降，改變了全球旅遊業的面貌。波音747的載客量紀錄保持了近40年，直到空中巴士A380出現才被打破。

除了客運，747的貨運能力也不容小覷，在設計初期已經考慮到機身要足以容納標準貨櫃，令747成為貨運的熱門選擇，而最後出廠的747正正是架貨機，預計明年交付貨運公司。

四引擎、強調運載力的波音747，五十年來叱吒風雲，但隨著減排呼聲及燃油成本上漲，高效率的雙引擎飛機開始冒起，波音747亦到了淡出之時，波音會繼續對仍服役的747提供支援。