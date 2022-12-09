大陸暫停台漁水產品入口　屏東漁民：養得愈多賠得愈多

【有線新聞】大陸周四暫停台灣水產加工產品入口，由於大陸是台灣水產品第二大輸出地，有關消息對業界造成重大打擊。台灣農委會承認，

目前申請獲大陸批准進口的企業，只有不足1%。

大陸方面突然宣布暫停台灣的水產加工品入口，令業界一時措手不及。台灣農委會副主委亦承認，幾乎全部申請出口的企業都失敗，「100多家有申請要輸往大陸的企業，目前為止只接收到一家可以輸往大陸，其他是被暫停輸往的。我們現在正在循食藥署管道，去了解這些補證的程序，一旦完成註冊以後，就可以繼續輸往中國大陸。」

據了解，暫停進口的包括吞拿魚、馬友魚及秋刀魚等最受影響，而石斑魚等早前已被禁止輸出。根據大陸海關總署網頁顯示，台灣地區的水產品幾乎全數被暫停進口，屏東及台東等生產場所最受影響。

僅是屏東的馬友魚，年產量就有1.1萬多噸，外銷佔了六成，主要賣到大陸及香港。當地漁民表示：「那些養魚人真的很辛苦啦，這樣人生是要怎麼過，想不到，這是養愈多賠愈多。」

有時事評論員批評台灣有關部門不作為，未有早作應對，「去年4月就已經通知你，農委會完全沒有動作，到了8月人家正式宣布了，結果你說你無法接受，然後呢，大多數魚類都沒辦法進中國大陸。」

大陸是台灣水產品第二大輸出地，台媒指大陸今次暫停進口，影響超過六成的台灣生產商。