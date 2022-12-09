北九龍裁判法院再活化成司法教育中心　李瀚良：讓公眾明白現時制度好與壞

【有線新聞】北九龍裁判法院將再度活化成為首個普及司法教育中心，負責營運的善導會副會長、前法官李瀚良說會舉辦導賞團教育公眾，預計最快2026年開始營運。

這個羈留室建於60年代，還柙人士在牆上刻的字，蹲廁都保留下來。當年因為保安原因，還柙人士想洗手就要將手伸出羈留室外的洗手盤，將來參觀的市民可以感受一下。

旁邊的幾間羈留室在上一個活化計劃改建了，將來會還原，走廊的地毯都要移除。這裡封住了的是裁判官通往不同法庭的樓梯，會拆卸復原。

至於一號法庭就完整保留，前法官李瀚良當年坐在這裡審案。李瀚良：「1995、1996年在這裡擔任主任裁判官，後來再回來有些間格已改動了，幾乎認不出來。」

列為二級歷史建築的北九龍裁判法院2010年活化成蕯凡納藝術設計大學香港分校，前年租約完結後交還政府，善導會接手後將延續司法精神，再活化成首個普及司法教育中心，舉辦導賞團、模擬法庭等活動。李瀚良：「基本法在1997年列明香港法律制度維持，如果我們不知道1997年前的制度如何維持下去。我們要告訴大家，制度是這樣走過來的，讓大家明白現時制度的好與壞，由大家判斷。」

整個活化計劃成本要1億6千多萬，政府資助近500萬元營運，預計2026年對外開放，目標是3年內達至收支平衡。