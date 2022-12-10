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日日有頭條：01年本港旅遊業維持正增長
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2022年12月10日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
日日有頭條：01年本港旅遊業維持正增長
【有線新聞】2001年，全球經濟疲弱下，各地旅遊大受打擊，但香港旅遊業仍能出現正增長。
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