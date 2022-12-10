李家超：本港內地通關明年有實現可能　澳門冀盡快推進港澳免檢通關

【有線新聞】香港與內地何時免檢疫通關，行政長官李家超說明年「有很現實的可能性」，希望盡快實現。澳門政府就說如果當地疫情可控，會盡快推進與香港免檢疫通關。

內地公布「新十條」防疫政策後，商界展望農曆新年與內地免檢疫通關。特首李家超說完全理解他們的聲音，但要照顧700多萬名市民，尤其是長者健康。

李家超：「與內地通關，我認為2023年，我心目中這是很現實的可能性。2023年有一整年，你說多有希望。盡早，你知道我是心急的人。一定要雙贏，不要單贏，如果只是為了香港，當然要爭取香港利益，但同樣要知道對方不要受損，否則沒有人與你建立長遠關係，一定要共贏、多贏。」他說內地放寬防疫措施後，政府有跟深圳和廣東省商討兩地往來安排，現時最希望放寬跨境貨運，亦希望增加深圳健康驛站名額。

澳門近日亦跟隨內地放寬防疫措施，下星期三起容許患者居家隔離5天，連續兩天快速測試結果陰性就可以解除隔離，預計確診數字會上升。澳門衛生局局長羅奕龍 ：「澳門與香港之間免隔離通關，我認為要看我們這次進入過渡期的疫情情況，如果每日新增感染者數目可控，不會有嚴重的數字升幅，引起醫療系統及社會運作壓力，我認為這件事我們都會盡快推進。」

下星期一起，澳門市民毋須再掃描記錄行程的「場所碼」，即日起乘搭巴士、進入餐廳等公共場所毋須再出示健康碼，只有進入政府部門、醫療、社會服務機構及非高等教育學校才需要，集體節慶、文娛和康體活動不再要求觀眾接種疫苗或做核酸檢測。