疫苗通行證｜可用智方便、醫健通等出示　明日起撤銷前往內地及澳門檢測待行要求

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說，維持出示疫苗通行證的要求，是要鼓勵市民接種疫苗。

盧寵茂表示：「疫苗通行證仍是重要措施，一方面可以鼓勵市民加速接種疫苗，特別是我們要強調一老一幼，疫苗接種率仍然較低，疫苗通行證可保護未接種的人，特別是一老一幼，希望他們不會進入高風險地方，從而有更大感染風險，損害他們的健康。」

政府會撤銷要掃安心出行的規定，而市民進入指定處所展示針卡，可透過智方便、醫健通出示，甚至直接用紙本針卡或手機截圖。

盧寵茂指：「取消入境人士黃碼後，進入社區仍然要做一次核酸檢測，以及連續五日做快速測試。

另外，明日起前往內地及澳門，取消在口岸即場再做核酸檢測，要等到有結果才放行的要求。

政府亦會減少發出強制檢測公告，以及撤銷特定群組包括食肆及機場員工定期檢測要求，只會維持醫院及院舍員工定期檢測，學校師生每日快測安排不變。

居家隔離及檢疫方面，會取消佩戴電子手環的要求。